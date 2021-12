Stadtschwarzach vor 1 Stunde

Nikolaus besucht Tagespflege

Von der "Stunde im Advent" bei "Generation plus" in der Schwarzacher Pfarrkirche kam auf eine Kurzvisite St. Nikolaus in die Caritas-Tagespflege St. Hedwig in die Schweinfurter Straße Schwarzach und überraschte Gäste und Mitarbeiter. Erinnerungen an die Kindheit, vergangenes Glück wurde so ein wenig aufgefrischt und dankbare, frohe Gesichter und eine gute Atmosphäre lag im Raum. "Lasst uns froh und munter sein" es war für die Anwesenden so wie einst und jeder der Gäste und Mitarbeiter bekamen ein kleines Präsent. Wenn der Besuch auch ganz kurz und Coronakonform war, schön es allemal.