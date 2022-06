Münsterschwarzach vor 1 Stunde

"Nie wieder"

Die Schüler und Schülerinnen der 9. Jahrgangsstufe besuchten im Mai im Rahmen des Geschichtsunterrichts die KZ-Gedenkstätte Dachau. Im Unterricht schon an das Thema herangeführt, setzten sich die Schülerinnen und Schüler nun an einem authentischen Ort mit den nationalsozialistischen Verbrechen auseinander und gedachten der Opfer. Im Zuge einer professionellen Führung des Gedenkstättenpersonals bekamen die Schülerinnen und Schüler einen Einblick in Einzelschicksale von KZ-Häftlingen, das verbrecherische Ausmaß der NS-Regimes und die einzelnen historischen Orte, an denen die Häftlinge ihren Alltag verbringen mussten. Auch wenn sie sich bereits im Unterricht mit dem Nationalsozialismus beschäftigt hatten, so schaffte der KZ-Gedenkstättenbesuch Erinnerung, Aufklärung und eindrückliche und bewegende Auseinandersetzung mit dem Holocaust. So wurden die Jugendlichen für ihre Verantwortlichkeit sensibilisiert, dass so etwas wie der Holocaust bei uns nie mehr vorkommen wird.