Ein wichtiges Zukunftsthema Sommerachs ist der 2. Bauabschnitt des Baugebiets "Südlich der Volkacher Straße". Nun stand es in der Sitzung des Gemeinderates erneut auf der Tagesordnung, wie Katja Eden, Pressesprecherin der VG Volkach, mitteilt. In der Dezembersitzung hatte Landschaftsarchitekt und Stadtplaner Thomas Wirth vom Büro arc.grün das Projekt vorgestellt, das jungen wie alten Sommerachern eine "zukunftsfähige Heimat“ bieten solle. Vor Weihnachten war auch über den Ansatz „eine größere Bandbreite an Wohnungstypen“ zu entwickeln, diskutiert worden.

Tiny Houses noch nicht eingeplant

In der ersten Sitzung des neuen Jahres bestand bei den Gemeinderatsmitgliedern im Grundsatz Einverständnis mit dem vorgeschlagenen, differenzierten Angebot von Bebauungsformen für verschiedene Altersgruppen. Es soll ein verträgliches Nebeneinander von verdichtetem attraktivem Wohnungsbau mit unterschiedlichen Wohnungsgrößen und Einfamilienhäusern entstehen, informiert Eden weiter.

In der weiteren Bearbeitung soll daher insbesondere auf ausreichende Stellplätze, Berücksichtigung bestehender Gehölzstrukturen und die Oberflächenentwässerung geachtet werden. Die im ersten Konzept erwähnten Tiny Houses erachtete der Gemeinderat in seiner Sitzung als nicht unbedingt notwendig; sie sollten gegebenenfalls in der weiteren Planung überdacht werden. Die Umsetzung des 2. Bauabschnitts beschloss der Gemeinderat einstimmig.

Von Baumpflanzungen bis Umleitung wegen Baumaßnahme

Ein für die Bürgerinnen und Bürger Sommerachs wichtiger Tagesordnungspunkt waren zudem die Bekanntgaben zu verschiedenen Punkten, ebenfalls zusammengefasst von der Pressesprecherin:

Umleitung über KT 29: Kurz vor dem Volkacher Kreisel wird noch eine innenliegende Abbiegespur in Richtung Nordheim gebaut. Für den Zeitraum dieser Baumaßnahme wird die Umleitung für den Verkehr Richtung Nordheim durch Sommerach führen. Während der Bauzeit wird die provisorische Ampelanlage wieder in Betrieb genommen. Geplanter Baubeginn ist der 1. März 2022. Die Maßnahme soll rund zwölf Wochen dauern.

Geschwindigkeitsmessgerät: Das Messgerät wurde aufgebaut, ist aber noch nicht in Betrieb. Nach der technischen Inbetriebnahme kann es an vier verschiedenen Standorten abwechselnd genutzt werden, da insgesamt vier Bodenhülsen gesetzt wurden (Volkacher Straße und Ortseingang Schwarzacher Straße).

ILEK Mainschleife Plus: Das Amt für ländliche Entwicklung (ALE) hat das ILEK der Region Mainschleife Plus fachlich geprüft und anerkannt. Daher können ab sofort Projekte für das Regionalbudget beantragt werden. Nähere Informationen finden sich auf der Homepage und im InfoService in der Februar Ausgabe.

Quartier Winzerstraße: Die Abrissarbeiten finden aktuell wie geplant statt.

Bäume im Baugebiet: Die noch fehlenden Bäume im fertig gestellten Baugebiet werden im Frühling gepflanzt. Auf dem Begegnungsplatz werden voraussichtlich zwei Bäume und auf der gegenüberliegenden Fläche ein weiterer Baum gepflanzt.

Friedhof: Da der Bedarf an Urnengräbern ungebrochen ist, soll bei einem Beratungstermin mit der Kreisfachberatung die mögliche Umgestaltung oder Neugestaltung aufgelassener Grabstellen besprochen werden.

Feuerwehr: Der Gemeinderat war am 18. Januar zur Vorführung eines Löschfahrzeuges eingeladen, welches den Anforderungen entspricht, die für die Neuanschaffung angedacht sind. Da die aktuellen Lieferzeiten von Löschfahrzeugen bis zu drei Jahre betragen, wird die Gemeinde diesbezüglich zeitnah aktiv werden.

Partnerschaft Dizy: Die Partnerschaft der beiden Weindörfer Sommerach und Dizy (Frankreich, Département Marne) feiert in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen. Für 2022 ist eine Fahrt nach Dizy geplant, der genaue Termin wird noch festgelegt. Eine Einladung für den Gegenbesuch im kommenden Jahr wird von der Gemeinde ausgesprochen.