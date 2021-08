Bei der Beratung zum Grünordnungsplan in der Nordheimer Au (wir berichteten) ging es in der jüngsten Ratssitzung auch um die Erweiterung des Planes mit dem Gebiet vom Altmain im Bereich der Fähre bis hin zum Nordheimer Bundeswehrgelände.

Zunächst informierten Landschaftsarchitekt Max Wehner vom Landschaftsarchitektenbüro Team 4 in Würzburg, Rechtsanwalt Johannes Grell sowie der Baumamtsleiter der Verwaltungsgemeinschaft Volkach Andrè Brezina über neue Möglichkeiten einer entsprechenden Umsetzung des Grünordnungsplanes im Bereich der Nordheimer Au.

Hierbei wurde mehrfach herausgestellt, "die Au unbedingt als Kulturlandschaft zu erhalten". "Sie haben das Heft des Handelns in der Hand", sagte Wehner und verwies in Zusammenhang mit der Sicherung der Grünpflege auf die Aufstellung eines Grünordnungsplanes. Unter anderem ist neben der aktiven Grünbepflanzung auch ein Gemeinschaftsgarten oder etwa eine Plattform mit informativem Blick auf das Landschaftsschutzgebiet in der "Au" geplant. Es soll ein Treffpunkt für jung und Alt, also ein Ort der Kommunikation werden, betonte der Landschaftsarchitekt.

Grünordnung erweitern

"Man habe sich viele Gedanken gemacht, um die Au als Kulturlandschaft zu erhalten", sagte Bürgermeisterin Sibylle Säger und brachte eine Erweiterung des Grünordnungsplanes ins Gespräch. Wie Bauamtsleiter Andrè Brezina ausführte, wurde ihm mehrfach ans Herz gelegt, die Grünordnung in dieser einzigartigen Landschaft am Altmain auch auf die Flächen von der Mainfähre bis hin zum Bundeswehrgelände unmittelbar neben dem Sportgelände auszudehnen. Verbunden ist das neue Projekt mit einem neuen Aufstellungsbeschluss und der damit einhergehenden Veränderungssperre.

Die Räte werden sich in den nächsten Wochen damit eingehend befassen und in der kommenden Sitzung einen entsprechenden Beschluss zu einem Grünordnungsplan in der Nordheimer Au beziehungsweise mit Ausdehnung auf besagtes Gebiet Mainfähre bis Bundeswehrgelände vorlegen.

Weitere Themen im Rat

• Für das Nordheimer Weinfest 2022 werden nach Aussage von Bürgermeisterin Sibylle Säger weitere Winzer für die Weinpagoden gesucht. Am 19. August wird man ihrer Aussage zufolge in einer Sitzung darüber entscheiden, ob und wie die Nordheimer Kulturveranstaltung durchgeführt wird.

• Massive Kritik hagelte es diese Woche wegen der wilden Parkerei am vergangenen Wochenende in den Nordheimer Ortsstraßen. "Unser Telefon im Rathaus stand nicht still und auch in zahlreichen E-Mails bekundeten Ortsbewohner ihren Missmut über die derzeitige Parksituation", sagte Säger. Auf Dauer, so die Gemeindechefin, werde man ohne offizielle Parkplätze und deren Überwachung nicht mehr auskommen.

• Wie Säger mitteilte, wurden kürzlich am Nordheimer Spielplatz ein Trampolin und ein Karusell installiert.

• Die Würzburger Firma Buwe-Media wird laut Säger der Gemeinde Nordheim ein Hinweisbanner sponsern, das an der Schulbushaltestelle aufgestellt die Kinder auf dem Tagesverkehr hinweisen soll.

• Keine Bedenken hatten die Nordheimer Räte bezüglich des Bebauungsplanes mit Grünordnungsplan für den "Bürgersolarpark Mainsondheim" sowie der 13. Änderung des Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplan. Die Gemeinde Nordheim wurde als Träger öffentlicher Belange zu einer Stellungnahme gegenüber der Stadt Dettelbach aufgefordert.