Am Sonntag, 5. Dezember, lädt die Stadt Dettelbach zu zwei weihnachtlichen Gospelkonzerten mit dem NewLife Gospel Choir aus Düsseldorf ein. Die Konzerte finden von 14 bis 16 Uhr oder 18 bis 20 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Augustin statt. Die Musik des NewLife Gospel Choir ist lebendig, soulig, groovy, mitreißend, facettenreich und ausdrucksstark, heißt es in der Pressemitteilung der Tourismusinformation Dettelbach. Der Chor tourte laut Mitteilung bereits durch viele Länder Europas, gab ein Konzert in Detroit/USA und durfte bei zahlreichen Fernsehauftritten mit bekannten Künstlern mitwirken. In der Dettelbacher Stadtpfarrkirche stehen stimmungsvolle Weihnachtsklassiker von "Feliz Navidad" bis "Stille Nacht" auf dem Programm, schließt die Pressemitteilung. Die Anzahl der Sitzplätze sei begrenzt. Es gilt die 2G-Regel. Karten für zehn Euro gibt es im Vorverkauf im Kultur- und Kommunikationszentrum (Kuk) Dettelbach oder für 14 Euro an der Abendkasse.