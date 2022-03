Mainfrankenpark vor 40 Minuten

„New Worlds: The Cradle of Civilization“: Poesie und Musik auf der großen Leinwand

Mit einer zeitlosen Mischung aus Poesie und Musik rocken Schauspieler Bill Murray und der weltbekannte Cellist Jan Vogler zusammen mit Violinistin Mira Wang und Pianistin Vanessa Perez die Akropolis. Die Aufzeichnung „New Worlds: The Cradle of Civilization“ zeigt das Cineworld Mainfrankenpark am Dienstag, 22. März, um 19 Uhr auf der großen Leinwand. Das internationale Quartett verzaubert das Athener Publikum laut Ankündigung auf der 2000 Jahre alten Bühne des Odeons des Herodes Atticus mit musikalischen Reflexionen über Liebe, Hoffnung und Herzschmerz. Von Bach bis Van Morrison, von Whitman bis West Side Story reicht das wild-unterhaltsame, humorvolle und zutiefst berührende Programm, das von dem einzigartigen Charme Bill Murrays durchdrungen ist. Karten gibt es unter www.cineworld-main.de und an der Kinokasse.