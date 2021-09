Vor kurzem fand die diesjährige Jahreshauptversammlung im Sportheim des SV 1973 Eichfeld e.V. statt. Auf der Tagesordnung standen unter anderem Neuwahlen.

Zu Beginn der Tagesordnung durfte sich der Hundeverein „Steigerwaldpfoten e.V.“ vorstellen. Dieser nutzt seit einiger Zeit das Sportgelände des SV Eichfeld. Nach seiner Gründung im Juni 2020, war der Verein auf der Suche nach einem geeigneten Gelände für seine Aktivitäten. Mit dem Sportgelände in Eichfeld haben die Hundefreunde ein ideales Zuhause gefunden. Für die freundliche Aufnahme und das sehr gute Verhältnis zum SV Eichfeld bedankte sich die Abordnung der Steigerwaldpfoten in der Mitgliederversammlung.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Zum ersten Vorsitzenden wurde Alexander Bayer gewählt, zweiter Vorsitzender wurde Patrick Fischer. Zum ersten Kassier wurde Alexander Bayer wieder gewählt. Manfred Irlinger wurde wieder für das Amt des 1. Schriftführers bestätigt. Arthur Hopfengart (2. Kassier), Michael Motz (2. Schriftführer / Pressebeauftragter), Oliver Haas (Sportbeauftragter), Monika Elflein (Frauenbeauftragte), Florian Höhn (Abteilungsleiter Tennis), Manfred Irlinger (stellv. Abteilungsleiter Tennis), Als Kassenprüfer fungieren Werner Ixmeier, Karl Hehn und Stefan Schumann. Zum Festausschuss wurden gewählt Monika Prappacher, Lukas Motz, Arthur Hopfengart, Stefan Schatz und Oliver Haas.

Für ihre hervorragende sportliche Leistung würdigte Alexander Bayer (Sportabzeichenprüfer) die beiden Vereinsmitglieder Ralf Prappacher und Werner Geck. Beide haben das deutsche Sportabzeichen in Gold jeweils für die Jahre 2019 und 2020 in Ihren Altersklassen abgelegt. Besonderen Respekt zollte Bayer für die Leistung des 74-jährigen Werner Geck, der die sportlichen Anforderungen in der Altersklasse bis 75, um einiges übertraf.

Zum Abschluss der Versammlung, bedankte sich der neugewählte Vorsitzende Bayer bei seinen Vorgängern Stefan Schatz, Oliver Haas und Christian Zehner für ihre geleistete Arbeit und überreichte ihnen hierfür ein Präsent.

Besonderer Dank galt hierbei dem ersten Vorsitzenden Stefan Schatz, der in langjähriger Vereinsführung stets vorausgegangen ist und auch künftig den Verein unterstützt.

Von: Michael Motz (2. Schriftführer, SV 1973 Eichfeld)