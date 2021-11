Die Jahreshauptversammlung des SC Gaibach für die Jahre 20/21 fand in der alten Schule von Gaibach statt. Die Sitzung wurde vom Vorstand Paul Barthelme eröffnet, der nach der Begrüßung der 23 Anwesenden und einem kurzen Rückblick, auch die Totenehrung für die verstorbenen Mitglieder der letzten zwei Jahre durchführte: Antonia Martin und Hans Beuerlein. Dieser war Gründungsmitglied, Kassenwart und Ehrenvorstand des SCG. Trotz der Pandemie überwogen die Neuzugänge den Abgängen, sodass ein Plus in der Mitgliederzahl zu vermerken ist.

Nach dem Kassenbericht, der verlauten ließ, dass der Verein finanziell gut aufgestellt ist und die Krise ohne Probleme gemeistert hat, waren die Berichte der einzelnen Abteilungen an der Reihe. Die Fußballer des SC trainieren regelmäßig jeden Freitag, obwohl im Moment keine aktive Mannschaft gemeldet ist. Auch die Abteilung Volleyball hat nur Positives zu berichten. Diese trainieren auch jeden Freitag, sind aber aktiv in der Hobbyliga gemeldet, in der sie dieses Jahr eine Liga aufgestiegen sind. Auch Teambuilding war wichtig in der Mannschaft, sodass es einen Grillabend im Sommer, eine virtuelle Weihnachtsfeier und als Highlight ein zehntägiges Volleyballcamp in Italien gab. Danach wurde die Vorstandschaft entlastet und die Kassenprüfung bestätigte die Richtigkeit der Kassenführung. Nun stand der wichtigste Tagesordnungspunkt an der Reihe: die Neuwahlen. Der 1. Vorstand Paul Barthelme und Schriftführer Herbert Strauß wurden in ihrem Amt einstimmig bestätigt. Als 2. Vorstand wurde Hans Jürgen Linke und als Kassenwart Stefanie Barthelme neu gewählt. Somit ist die Vorstandschaft wieder komplett. Nach einigen Wünschen und Anträgen beschloss Paul Barthelme die Sitzung des SC Gaibach und lud zum anschließenden Beisammensein mit Speis und Trank ein.

Von: Maria Barthelme (Jugendwart/Pressesprecherin, SC Gaibach)