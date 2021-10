Marktbreit aktualisiert vor 1 Stunde

Neuwahlen beim Partnerschaftskomitee Fléac-Marktbreit

Im Sitzungssaal des Rathauses Marktbreit fand die Generalversammlung des Partnerschaftskomitees Fléac-Marktbreit mit anschließenden Neuwahlen statt. Unter Anwesenheit des Marktbreiter Bürgermeisters Herrn Harald Kopp, den Mitgliedern des Partnerschaftskomitees sowie einigen interessierten Gästen, gab die zu diesem Zeitpunkt noch amtierende 1. Vorsitzende Frau Dr. phil. Marlies Thein einen ausführlichen Rückblick über die vergangenen 13 Jahre ihrer Arbeit in der Städtepartnerschaft. Neben zahlreichen Besuchen in unserer Partnergemeinde Fléac, sowie dem mehrmaligen Empfang von Gästen aus ebendieser Partnergemeinde in Marktbreit, blickte sie zurück auf viele Aktivitäten und Ereignisse, die die Städtepartnerschaft über all die Jahre lebendig gehalten haben. Selbst in der Zeit, in welcher pandemiebedingt keine Besuche in unserem Nachbarland möglich waren, konnte das Partnerschaftskomitee durch originelle Ideen wie z.B. die Durchführung eines virtuellen Weinfestes die Freundschaft zur französischen Partnerstadt erhalten und festigen. Frau Thein hatte sich aus zeitlichen Gründen entschieden, das Amt als 1. Vorsitzende des Partnerschaftskomitees niederzulegen und dankte daher allen Komiteemitgliedern für die Mitarbeit und Hilfe in all den Jahren ihrer Tätigkeit. Ihr herzlicher Dank galt auch der Stadt Marktbreit für die entgegengebrachte Unterstützung bei der Durchführung sämtlicher Aktivitäten. Im Gegenzug bedankte sich der Bürgermeister Herr Harald Kopp für Ihr außerordentliches Engagement in der städtepartnerschaftlichen Arbeit und würdigte ihre Motivation und ihren Einsatz mit einem wunderschönen Blumenpräsent.