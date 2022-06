Nach sechs Jahren im Amt als 1. Vorstand der Burschenschaft Mainsondheim überließ Maximilian Hehn jetzt das Ruder seinem bisherigen Stellvertreter Mario Kapp.

Zuvor fasste er noch einmal die Ereignisse der letzten beiden Jahre zusammen und betonte, dass es durch die Corona Pandemie sehr schwierig gewesen sei das Vereinsleben aufrecht zu halten. Dennoch sei es der Vorstandschaft gelungen im Rahmen des Erlaubten einiges auf die Beine zu stellen.

So ließ er das Jahr 2020 Revue passieren, in welchem zu Beginn noch die letzte Generalversammlung sowie eine gelungene Faschingsparty stattfinden konnten. Als die Pandemie sich dann zusehends verschlimmerte und Kontaktbeschränkungen eingeführt wurden, schaffte man es dennoch einen kleinen Maibaum als Zeichen der Tradition aufzustellen.

Auch die Kirchweih wurde im Rahmen des möglichen weitergeführt. Hier gab es zwar keinen Festbetrieb, jedoch wurde anstelle des traditionellen "Ständelesfahrens" am Kirchweihmontag ein Kirchweihwein im Dorf verteilt, den man zuvor bestellen konnte.

Im Jahr 2021 sah es dann schon ein wenig besser aus: Die Kirchweih konnte in einem größeren Rahmen als im Vorjahr unter dem Motto "Resozialisierung" stattfinden. Dabei wurde sogar ein kleiner Umzug sowie der jährliche Frühschoppen organisiert. Dieser musste aufgrund der Pandemie jedoch in einem Festzelt anstatt des Sportheims stattfinden.

Hehn kam zum Jahr 2022 und berichtete, dass das erste Event des Jahres - das Maibaumaufstellen -ein voller Erfolg gewesen war und glücklicherweise wieder mit vielen Besuchern stattfinden konnte.

Die Vorstandschaft blicke nun positiv in die Zukunft und sitze bereits an den Vorbereitungen für die diesjährige Kirchweih im Oktober sowie an einigen kleineren Projekten.

Bei den an den Bericht anschließenden Neuwahlen wurde Amelie Schmidt einstimmig als zweiter Vorstand beschlossen, ihren bisherigen Posten als Schriftführerin übernimmt nun Sophia Niedner. Kassiererin bleibt weiterhin Tamara Kapp und auch Luisa Günzel und Marcel Schiffler behalten ihren Posten als Jugendwart. Der restliche Ausschuss setzt sich nun wie folgt zusammen: Maximilian Hehn, Sebastian Hehn, Jessica Kühling, Johannes Wurm, Michelle Goller, Sebastian Miederer und Annika Haarmann.

Von: Sophia Niedner (Schriftführerin, Burschenschaft Mainsondheim)