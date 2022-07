Volkach vor 1 Stunde

Neuwahlen bei der Bürgerliste Volkach

Mit Verspätung konnte die Mitgliederversammlung der Bürgerliste Volkach stattfinden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die beiden stellvertretenden Vorsitzenden, Jochen Flammersberger und Johannes Mack, hatten ins Pfarrheim Volkach eingeladen. Jochen Flammersberger ging in seinem Bericht über die zurückliegenden zwei Jahre vor allem auf die personellen Veränderungen in der Vorstandschaft und die pandemiebedingten Veranstaltungsausfälle ein. Es gab zuletzt einen Bürgerwalk und einen Rundgang im Quittenlehrpfad.