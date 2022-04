Zu einer Mitgliederversammlung hatten die SPD-Senioren 60plus Schweinfurt/Kitzingen nach Schweinfurt ins Sportheim der Freien Turner an der Maibacher Höhe eingeladen. Die Neuwahl des Vorstands und der Delegierten stand ebenso auf dem Programm wie eine Vorstellung der aktuellen Bundespolitik durch Bundestagsabgeordneten Markus Hümpfer, den der Vorsitzende Rainer Rummert ebenso wie den ehemaligen Bundestagabgeordneten Frank Hofmann und Ehrenkreisvorsitzende Elisabeth Bieber begrüßen durfte. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der SPD-Senioren entnommen.

Markus Hümpfer berichtete über die neuen Entwicklungen im politischen Umgang mit dem Krieg in der Ukraine und berichtete über die gescheiterte Impfpflicht. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht leiste gute Arbeit und müsse viele Versäumnisse ihrer Vorgängerinnen nachholen, so Hümpfer. In der lebhaften Diskussion äußerten sich einige Mitglieder kritisch zum Thema Waffenlieferungen und befürchteten eine weitere Eskalation.

Vorstand konnte sich lange Zeit nicht treffen

Auch manche Äußerungen ukrainischer Regierungsvertreter wurden kritisch hinterfragt. Die Rolle der FDP in der Regierung gefiel einigen Mitgliedern nicht, weil jene viele sinnvolle Vorhaben blockieren würde. Rainer Rummert freute sich über die intensive Diskussion und darüber, dass die Region Schweinfurt nach acht Jahren mit Markus Hümpfer nun wieder einen Bundestagsabgeordneten habe.

In seinem Bericht bedauerte Rummert, trotz einer coronabedingt verlängerten Amtszeit von drei Jahren, keinen Bericht mit vielen Aktivitäten abgeben zu können. So konnte sich der Vorstand seit Beginn der Pandemie fast zwei Jahre lang weder treffen noch Veranstaltungen organisieren. Seit kurzem habe man die Arbeit wiederaufgenommen und auch zwei Vorstandssitzungen in der neuen SPD-Geschäftsstelle in der Neutorstraße abgehalten. Derzeit sei eine Busfahrt zum SPD-Sommerfest des Kreisverbands Kitzingen in Mainstockheim am 25. Juni geplant. Auch ein Treffen am Volksfest und bei der Kundgebung zum 1. Mai am Marktplatz in Schweinfurt sind angedacht.

Großteil des Vorstandes bleibt im Amt

Die anstehenden Vorstandswahlen, von SPD-Bezirksgeschäftsführerin Isabella Walter geleitet, bestätigten zum großen Teil den amtierenden Vorstand. Rainer Rummert (Oberwerrn) bleibt als Vorsitzender ebenso im Amt wie seine beiden Stellvertreter Othmar Röhner (Mainstockheim) und Gertrud Rüth (Schweinfurt). Auch das Schriftführeramt bleibt in den bewährten Händen von Hanne Kranz aus Niederwerrn. Als Beisitzende wurden Gudrun Brand, Karl Mayer, Ingrid Müller, Rita Rolli, Traudel Steinmüller, Peter Then, Georg Wahl (alle Schweinfurt), Hans- Joachim Firmbach (Sennfeld), Georg Pawlak (Geldersheim) und Anton Rudloff (Bergrheinfeld) wiedergewählt. Neu mit dabei sind der Schweinfurter Georg Weiß und Karin Jung aus Iphofen.

Als Delegierte bei der 60plus-Landeskonferenz vertreten den Unterbezirk Schweinfurt/Kitzingen Rainer Rummert, Hanne Kranz und Gertrud Rüth. Ersatzdelegierte sind Traudel Steinmüller, Othmar Röhner und Karin Jung. Bei der Bezirkskonferenz wird die Region von Hanne Kranz, Getrud Rüth, Peter Then, Rainer Rummert, Karin Jung, Traudel Steinmüller, Georg Wahl und Hans-Joachim Firmbach vertreten. Ersatzdelegierte sind hier Gudrun Brand, Othmar Röhner, Karl Mayer und Rita Rolli.