Bei der jährlichen Versammlung des Posaunenchor Possenheim konnte Obmann Jürgen Adler zwölf von 19 Bläsern begrüßen.

Wie bei allen Chören war das vergangene Jahr von Corona geprägt, einiges ist ausgefallen, anderes war nur flexibel zu lösen und möglich.

Trotz allem ist die Chorgemeinschaft intakt geblieben und aktuell konnten gute Proben und Auftritte stattfinden. Darüber freuen wir uns am meisten!

Die finanzielle Lage ist stabil und so wurde der Vorstandschaft auf Vorschlag von Kassenprüfer Richard Adler die Entlastung erteilt.

Bei den anschließenden Neuwahlen wurden alle in ihren Ämtern bestätigt, neu in der Vorstandschaft ist der stellvertretende Chorobmann Peter Hartmann.

Für dieses Jahr sind noch weitere Ständchen, Auftritte in Gottesdiensten und ein Ständchen am Weihnachtsmarkt in Iphofen geplant.

Von: Jürgen Adler (Obmann, Posaunenchor Possenheim)