Großlangheim 29.09.2020

Neustart: Kinderchor Großlangheim bietet Chorproben an

Im Kinderchor Großlangheim tut sich was: Nach 20 Jahren und Corona führt der Gesangverein "Sängerlust" aus Großlangheim nach dem gemischten und dem Männerchor auch seinen Kinderchor in die Zukunft. Um aktuellen und zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden, übernimmt Petra Sterk, die den Chor im Jahr 2000 gegründet und bis 2017 geleitet hat, den Neustart. Das geht aus einer Mitteilung des Gesangvereins an die Presse hervor. Schwerpunkt wird neben dem Spaß am Singen die Stimmbildung und, soweit nach den Hygieneverordnungen erlaubt, das Instrumentenspiel sein. Zusätzlich gibt es interaktive Angebote.