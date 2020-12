23 neue Corona-Infektionen vermeldete das Neustädter Landratsamt am Freitag in seiner Pressemitteilung. Damit gibt es im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim seit Ausbruch der Pandemie 1484 bestätigte Corona-Fälle. 226 davon gelten zum aktuellen Stand als aktiv und befinden sich in häuslicher Isolation.

Im Nachbar-Landkreis sind bereits 24 Bürger im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, doppelt so viele wie im Landkreis Kitzingen. Das Robert-Koch-Institut meldete gestern einen Inzidenzwert von 190,1 für Neustadt/Aisch-Bad Windsheim. Der Einsatz von Bundeswehrsoldaten als Unterstützungskräfte wurde bis 15. Januar verlängert.

Schwerpunkte in Bad Windsheim und Neustadt/Aisch

Während es in der Bad Windsheimer Hospitalstiftung mittlerweile Entwarnung gibt, zieht die Kiliani-Klinik im gleichen Ort die Reißleine und stellt den Reha-Betrieb vorübergehend ein. In der Dr. Becker Kiliani-Klinik lagen bislang insgesamt 112 positive Corona-Testergebnisse von Patienten und Mitarbeitern vor. Die Abteilung für neurologisch Schwerstbetroffene wird weiter betrieben, die anderen Patienten sollen die Klinik bis Mitte nächster Woche verlassen. Ein Neustart des Betriebs soll voraussichtlich am 11. Januar erfolgen.

Die meisten Infektionen im Nachbar-Landkreis verzeichnet nach wie vor Bad Windsheim mit 46 aktuellen Fällen (288 insgesamt seit Ausbruch der Pandemie). Die Kreisstadt Neustadt/Aisch hat 43 aktuelle Fälle (197), die Stadt Uffenheim vier (81), die Stadt Scheinfeld ebenfalls vier (43). Markt Erlbach verzeichnet 14 aktive Fälle (81), ebenso Uehlfeld (65), Emskirchen zwölf (78), Ippesheim zwei (sechs), Markt Nordheim fünf (sieben), Hemmersheim einen (zwei), Simmershofen zwei (sechs), Gollhofen zwei (zwei), Burghaslach zwei (25), Oberickelsheim einen (zwei) und Weigenheim einen (bislang insgesamt sechs).