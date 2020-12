Im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim gibt es Stand Freitagnachmittag labordiagnostisch bestätigte Corona-Fälle, vor einer Woche am Freitag, 27. November, waren es 1187. Aktuell gibt es 191 aktive Fälle. 18 Personen sind laut Pressemitteilung im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Die meiste Infektion verzeichnet Bad Windsheim mit 41 aktuellen Fällen (256 gesamt). Die Kreisstadt Neustadt/Aisch hat 28 aktuelle Fälle (165). Die Stadt Uffenheim hat neun aktive Fälle (73), die Stadt Scheinfeld sieben (40). Lange hatte es in Gollhofen überhaupt keinen Corona-Fall gegeben, jetzt wird der erste gemeldet.

Markt Erlbach hat derzeit zwölf aktive Fälle (71), Uehlfeld zehn (54), Diespeck zehn (329), Emskirchen acht (68),Sugenheim sieben (28), Burgbernheim sechs (46), Ipsheim sechs (35), Obernzenn fünf (40), Ippesheim drei (sechs), Markt Nordheim zwei (sechs), Hemmersheim einen (zwei).

Rund um die Entwicklungen in der Dr. Becker Kiliani-Klinik in Bad Windsheim kam es laut Pressemitteilung im Laufe der vergangenen Woche zu einer weiteren Zunahme der Infektionszahlen. In dieser Klinik liegen nunmehr insgesamt 78 positive Corona-Testergebnisse von Patienten wie auch Mitarbeitern vor. Das Gesundheitsamt habe die Situation vor Ort weiterhin im Blick und stehe in engem Kontakt und Austausch mit der Klinik, um einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus bestmöglich entgegenzutreten, schreibt das Landratsamt.