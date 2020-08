Neues vom Schwanberg: Der Klosterladen kommt in einen Neubau

Auf dem Schwanberg wird ein Klosterladen gebaut, beim alten Forsthaus gegenüber des jetzigen Klosterladens. Die Töpferei zieht ins Untergeschoss des Forsthauses. Nichts Neues dagegen gibt es in Sachen Café, jedoch versucht die Communität Casteller Ring weiter, wenigstens ein kleines Angebot aufrechtzuerhalten. Im jetzigen Klosterladen gibt es Kaffee, kalte Getränke und Eis, und an Wochenenden zwei Food-Trucks.

Schwester Ursula Buske, Priorin der Communität Casteller Ring, berichtet vom nächsten Bauprojekt, nachdem die Sanierung der St.-Michaels-Kirche beendet ist. Die Räume des Klosterladens und der Töpferei benötigt das Geistliche Zentrum. Deswegen mussten die Schwestern einen neuen Ort finden. Das alte Forsthaus bot sich an, da es der Communität gehört. Dort untergebracht ist das Friedwald-Büro. Neben dem Forsthaus steht die neue Garage für die E-Mobile.

Umzug soll ein Jahr dauern

"Wir ziehen damit auf eigenes Gelände", sagt die Priorin. Damit sei man unabhängiger vom Geistlichen Zentrum, dem das bisherige Gebäude gehört. In einem Jahr soll der Umzug laut Buske abgeschlossen sein, für geschätzte 500 000 Euro.

Die alte Küche des Forsthauses hat die Gemeinde Rödelsee gekauft. Die Gartenwirtschaft muss weichen, dort soll der Raum für den Klosterladen angebaut werden. In diesen zieht auch der Kaffeeautomat um. Platz für drei bis vier Tische soll es geben, um in Ruhe Kaffee oder andere Getränke zu trinken. Aber auch die Schwestern könnten dort Gäste treffen, so Buske.