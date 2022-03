Schwarzach vor 27 Minuten

Neues Vogel-Eigenheim am Kindergarten

Sichtlich erfreut zeigte sich Schwarzachs Bürgermeister Volker Schmitt über den Nistkasten, mit dem ihn Kreisvorsitzender Klaus Sanzenbacher im Namen des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) kürzlich überraschte. Sanzenbacher dankte ihm damit für die unbürokratische Unterstützung durch den Schwarzacher Bauhof bei der Schnittgutabfuhr. Das Grüngut war im Zuge eines dringend erforderlichen Gehölzschnitts am LBV-eigenen Kiebitz-Feuchtbiotop auf der Wörthwiese angefallen. Bürgermeister Schmitt hatte sich dankenswerterweise sofort zur Mithilfe im Interesse des Naturschutzes bereiterklärt. Nochmals ganz herzlichen Dank im Namen der Vogelwelt für die tatkräftige Unterstützung! Der Meisen-Nistkasten soll seinen zukünftigen Platz im Kindergarten St. Josef in Stadtschwarzach erhalten und die Kids von klein auf in Sachen Vogelschutz und -beobachtung sensibilisieren, denn: Man kann nur schützen, was man kennt. Bürgermeister Schmitt als 1. Vorsitzender des Kindergartenvereins hat daher gemeinsam mit dem Vorstandsmitglied Christopher Pohley sogleich einen geeigneten Baum für den Nistkasten auf dem Freigelände des Kindergartens ausgewählt.