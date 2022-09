Im Wiesentheider Gemeinderat wurde der grundsätzliche Beschluss zum Bau eines neuen Jugendhauses gefasst. Das Gebäude soll im Nordwesten des Mehrgenerationenplatzes in der Kolpingstraße entstehen, auf der Seite zum Kapellenweg hin. Neben Räumen für die Jugend sollen auch Sozial- und Beratungsräume für andere Organisationen entstehen.

Die Kosten belaufen sich nach einer ersten Schätzung auf etwa 1,3 Millionen Euro, wobei einige Zuschüsse zu erwarten sind, wie Bürgermeister Klaus Köhler in der Sitzung ausführte. Stellen wie der Bayerische Jugendring und die Städtebauförderung unterstützen derartige Projekte laut Verwaltung. Bei weiteren Stellen werde man anfragen.

Mit dem Bau im Bereich der jetzigen Skateranlage will die Kommune nicht nur Platz für Jugendliche schaffen. Man hofft, damit auch das Problem der Lärmbelästigung der Anwohner besser in den Griff zu bekommen. Der Bau ist in L-Form angedacht, weil das Gebäude als "Lärmschutzriegel zwischen den Nachbarn und dem Platz" dient, so der Vortrag von Bürgermeister Köhler. Er hält die neue Variante für eine gute Lösung.

Neubau-Plan reift seit 2020

Der bisherige Jugendtreff befindet sich in Nähe des neuen Standorts, im Keller des Hortus-Mariae-Kindergartens. Er war kurzfristig in die Ortsmitte in ein gemeindeeigenes Wohnhaus umgezogen, weil die Räume in der Kolpingstraße wegen eines Wasserschadens saniert werden mussten. Im Gebäude des Kindergartens sei auf Dauer nicht genügend Platz für den Nachwuchs, deswegen wurde seit 2020 in Richtung Neubau überlegt.

Gemeinderat und Jugendreferent Andreas Laudenbach begrüßte die Entscheidung. Gerade die zusätzlichen Beratungsräume seien notwendig. Bei der genauen Planung solle man die Bürgerinnen und Bürger mit ins Boot nehmen. Gedacht ist laut Bürgermeister Köhler ein einstöckiges Gebäude mit einer Außenfassade, die Schall absorbiert.

Tempo beim neuen Kindergarten

Möglichst schnell voran gehen soll es mit einem weiteren großen Bauprojekt in Wiesentheid, dem neuen Kindergarten. In der Sitzung wurden die geäußerten Wünsche des Ratsgremiums für das Grundstück am Lindachsgraben vorgelegt. Man wolle eine zweigeschossige Bauweise, im Obergeschoss soll eine Wohnung vorgesehen werden, der Anbau eine Frischeküche soll möglich sein.

Für die Stichstraße ist ein Wendehammer gewünscht, die Treppen zum Katholischen Pfarrheim hin sollen barrierefrei gestaltet werden. Zudem sind Fußwege mit anzulegen. Außerdem sollen möglichst viele Bäume erhalten werden. Die Räte wiesen darauf hin, dass man an erneuerbare Energien und an eine Zisterne für Brauchwasser denken solle.

Vorgelegt wurden in der Sitzung auch mögliche Ansichten des Gebäudes. Als nächster Schritt wird die Verwaltung die Fachplanung und Ausschreibung in die Wege leiten. Zudem wird der erforderliche Bebauungsplan erstellt.