Atzhausen vor 1 Stunde

Neues Holzpferd für Voltigiergruppe

Ende März war es endlich so weit: die Kinder der beiden Voltigiergruppen des Reit- und Fahrvereins Atzhausen durften wieder auf den Reiterhof zum Voltigieren kommen. Nachdem das Training den Winter über anders als sonst nur online stattgefunden hatte, haben sich die Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren um so mehr auf das persönliche Treffen mit den Trainerinnen vor Ort gefreut. Pünktlich zum Start gab es auch noch eine große Überraschung: ein neues Holzpferd ist auf der Koppel eingezogen! Einen Namen hat es auch schon bekommen: Hermann. Manch einer mag sich vielleicht über den ungewöhnlichen Namen für das Holzpferd wundern. Aber er kommt nicht von irgendwo her. Hermann Geißel aus Brünnau hat das Holzpferd für den Verein gebaut. Das benötigte Holz dafür hat das Sägewerk Seger aus Laub gespendet. Auf Hermann können die Kinder so neue Figuren üben, bevor sie auf dem Rücken eines echten Pferdes geturnt werden. Das erhöht die Sicherheit, schont das echte Pferd und bietet auch Trainingsmöglichkeiten, wenn das Voltigierpferd einmal verletzt ist. Für die Voltigiergruppen eine echte Bereicherung.