Die Kitzinger Tourist-Information hat ein neues Gästemagazin veröffentlicht. Bei folgendem Text handelt es sich um eine Pressemitteilung der Stadt Kitzingen:

Das neue Gästemagazin ist da. Pünktlich zum Beginn der Tourismussaison konnte die Leiterin der Kitzinger Tourist-Information, Corinna Neeser, die Pakete mit den 5000 Exemplaren in Empfang nehmen. Auf 35 Seiten werden Ziele wie das Aqua-Sole oder das Fastnachtmuseum sowie spannende Themenführungen vorgestellt. Präsentationen der Häcker-Chronik und des Weinguts Wilhelmsberg runden das Magazin ab. Die Titelgeschichte ist der Entdeckung Kitzingens vom Fluss aus gewidmet: Vom Stand-up-Paddling-Board aus eröffnen sich neue Perspektiven auf die Stadt. Das Gästemagazin erscheint jährlich mit wechselnden Themen. Es liegt ab sofort kostenfrei in der Touristinfo sowie am Wohnmobilstellplatz aus.