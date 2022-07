Der Stadtteil Laub war diesmal an der Reihe, um sich im Festjahr "50 Jahre Großgemeinde Prichsenstadt" einmal näher für Gäste und Besucher vorzustellen. Dass im 300-Einwohner-Dorf die Gemeinschaft funktioniert, zeigt sich vor allem bei der Feuerwehr. Sie stellte mit kirchlichem Segen nun ihr neues Fahrzeug in Dienst.

Ganz so neu ist das LF 16 (Löschfahrzeug 16) zwar nicht mehr, allerdings noch hervorragend in Schuss. Der 40 Jahre alte MAN-Lkw wurde von der Wehr aus Prichsenstadt übernommen und löst den Bus mit Tragkraftspritze als Anhänger ab. Den jetzigen Lkw bekam die Prichsenstadter Wehr einst von ihren Kollegen aus Marktbreit. Seit Frühjahr 2021 steht er bereits in Laub, wo er etwas umgebaut und nachgerüstet wurde. So hat es Löschwasser mit an Bord mit einer Pumpe für 1600 Liter. Sechs Einsätze hat die Ortsteil-Wehr damit schon absolviert.

Pater Isaak segnete das Fahrzeug und die Lauber Wehrleute. "Ihr seid eine wichtige Gemeinschaft, schön, dass man sich auf euch verlassen kann", dankte der Geistliche ihnen. Er überreichte eine Christophorus-Plakette als Talisman für stets sichere Fahrt.

Der Lauber Kommandant Tobias Wischer bedankte sich bei seiner Mannschaft und bei der Stadt Prichsenstadt für das Bereitstellen des Autos. Wischer kann derzeit auf über 30 aktive Wehrleute zählen, die auch zur Stelle sind, wenn sie gebraucht werden, wie er sagte. Das beeindruckte auch Prichsenstadts Bürgermeister Rene Schlehr. "Eine starke und engagierte Truppe" sei im Ortsteil vorhanden, betonte er.

Überhaupt leiste die Gemeinschaft in dem Dorf einiges, so der Bürgermeister. Er freute sich, dass die Lauber Bürgerinnen und Bürger gleichzeitig an dem Tag ihren Ort präsentieren.

Das nutzten auch einige Gäste, um einen Blick in manche Betriebe und Einrichtungen dort zu werfen. Die Natura Akademie Leisten, die Klavierstation König, die Autowerkstatt Kienberger und andere waren extra geöffnet. Essen und Getränke gab es am Feuerwehrhaus direkt neben dem Sportplatz.