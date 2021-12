Kitzingen vor 27 Minuten

Neues Corona-Testzentrum des BRK in den Marshall Heights

Die Kapazitäten für Corona-Tests im Landkreis Kitzingen werden weiter hochgefahren. Seit vergangenen Mittwoch befindet sich das offizielle Testzentrum des Landkreises Kitzingen in Mainbernheim in dem ehemaligen Verwaltungsgebäude von Bären-Schmidt in der Gebrüder-Schmidt-Straße 14. Seit vergangenen Freitagnachmittag ist nun ein weiteres Testzentrum in Betrieb: Das Kitzinger BRK hat in den Marshall Heights sein eigenes Testzentrum aufgebaut, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft zum Impfzentrum im Marshall-Heights-Ring 19 befindet.