Beim Haushaltsplan für dieses Jahr blickt die Gemeinde Castell in die Zukunft. So werden im Investitionsprogramm 1,2 Millionen Euro für die Erschließung von neuem Bauland eingestellt. Der zweite Bürgermeister, Michael Rufer, der anstelle von Bürgermeister Christian Hähnlein die Sitzung leitete, nannte das Projekt "die größte Herausforderung" für die Gemeinde in den nächsten Monaten.

Die Grundstücke liegen im Westen der Gemeinde und schließen an das bisherige Baugebiet Schupfäcker an. Dort sollen rund 15 bis 20 Bauplätze entstehen. Die Erschließung soll voraussichtlich 2023 erfolgen, der Verkauf von Grundstücken ist laut Rufer für 2024 vorgesehen.

Noch einige weitere Vorhaben

Im Investitionsprogramm stehen außerdem einige weitere Vorhaben. So sind für die Baumaßnahme im Schutz, einer Grünfläche in der Casteller Ortsmitte, noch einmal 328 000 Euro eingestellt. Die Dorferneuerung trägt davon 192 000 Euro als Zuschuss.

Für den Hochwasserschutz sind 35 000 Euro an Planungskosten, sowie noch einmal 100 000 Euro zur Umsetzung von Maßnahmen vorgesehen. Für die Kläranlage wurden 85 000 Euro an baulichen Kosten angesetzt, sowie 15 000 Euro für die in dem Zusammenhang erstellte Abwasserstudie.

Investiert wird außerdem in den Bau eines Parkplatzes im Bereich des Kirchbergs (55 000 Euro), die Errichtung einer E-Ladestation ist mit 22 500 Euro eingeplant. Für die Planung der Dorferneuerung im Ortsteil Greuth werden 30 000 Euro angesetzt, für das Gemeindehaus in Wüstenfelden hat die Gemeinde 20 000 Euro im Haushalt.

Um die Finanzierung aller Vorhaben zu stemmen, wird die Gemeinde einen Kredit von 300 000 Euro aufnehmen. Die Gemeinderäte stimmten dem Investitionsprogramm einstimmig zu.

Greuther Ortsdurchfahrt wird hergerichtet

In der Sitzung informierte der zweite Bürgermeister Rufer auch über einen Ortstermin mit dem Straßenbauamt im Ortsteil Greuth. Thema dabei war der teilweise schlechte Zustand der Ortsdurchfahrt, die einige Senkungen und Risse aufweist. Die Vertreter der Behörden ließen sich von der Notwendigkeit der Ausbesserung überzeugen. Sie sollen im Rahmen der Dorferneuerung erfolgen.

Ob die Fahrbahn komplett erneuert wird, wird noch geklärt. Die Breite der Staatsstraße soll künftig 6,50 Meter betragen. Eine Errichtung von Fahrbahnteilern an den Ortseingängen wünschen zwar die Bürger. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens dürfte das aber nicht realisierbar sein, hieß es.

Schließlich informierte Brigitte Kaul vom Landratsamt, dass der Landkreis zu einer Wanderung auf der Traumrunde in Castell einlädt. Anlass ist die Feier zu 50 Jahre Landkreis Kitzingen am Sonntag, 19. Juni, in Castell. Start mit kurzem offiziellen Teil soll um 10.30 Uhr an der Museumsscheune sein. Die Rast zum Mittagessen ist in Greuth vorgesehen, der Abschluss dann im Casteller Schlosspark.