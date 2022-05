Wiesentheid vor 14 Stunden

Neues Angebot für Senioren: Ambulanter Pflegedienst und Tagespflege in Wiesentheid

Seit Oktober gibt es schon einen neuen Pflegedienst in Wiesentheid. Im Herbst will die Seniorenresidenz den Anbau mit Tagespflege in Betrieb nehmen.