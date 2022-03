Das Geschäftsleben in Marktbreits Innenstadt wird wieder erweitert. Seit 26. März betreibt Jasmin von Dungern in dem Städtchen am Main ihre Vinothek Weindreieck, günstig gelegen für Einheimische und Touristen. Vormals war sie Servicekraft im Hotel Löwen gegenüber, da wurde sie schon oft gefragt, wo man denn den guten Wein kaufen könne. Der endgültige Auslöser für die Idee mit der Vinothek kam nun aus dem familiären Bereich.

Ihr Mann, Maximilian von Dungern, erweiterte gerade sein Nebenerwerbsweingut. Plötzlich stellte sich die Frage: Wohin dann mit dem Wein, wenn es mal mehr wird, wo wird der verkauft? Da beide Genussmenschen sind, gerne gut essen und einen guten Wein genießen, sie zudem ein "Gastromensch durch und durch sei", lag es nahe, diese Seite an ihr zu vertiefen und damit unter anderem eine Absatzmöglichkeit für die eigenen Weine zu schaffen.

Die Vinothek bietet Weine von 26 Winzern aus dem Umkreis an, von Escherndorf bis Randersacker, darunter auch Bioweine. Hierzu ist Jasmin von Dungern zu den einzelnen Winzern in der Region gefahren, hat viele kennen gelernt und neue Freunde gefunden. "Gebt mir nur die Weine, in denen euer Herzblut drinnen steckt", hat sie diese aufgefordert, und nun verkauft sie die besonderen Schätze in ihrem neuen Laden. Probieren darf man natürlich auch, einen Ausschank allerdings wird es nicht geben. Im Inneren der Vinothek sind die Weine schön präsentiert, eine gute Ergänzung auch die regionalen Köstlichkeiten, die "Gutzerle", die in einem Extraschrank stehen: Wurst, Schinken, Käse und geräucherte Forellen, alles von lokalen Betrieben, perfekt zu einem Glas Wein für ein Pickknick am Main.

Weinproben und Teilnahme bei Artbreit

An sieben Wochenenden wird in diesem Jahr die Marktbreiter Innenstadt für Autos gesperrt werden, mit verschiedenen Events, die Vinothek wird sich an vier Wochenenden beteiligen. Ebenso bei der Artbreit, dem großen Kunstfest, das vom 28. bis 29. Mai 2022 endlich wieder stattfindet. Einmal im Monat sollen Weinproben veranstaltet werden, in verschiedenen Orten der Stadt. Aktionen wie Der Winzer der Woche sollen Interesse für den jeweiligen Wein wecken.

Viele Gratulanten hatten sich eingefunden, um der frisch gebackenen Geschäftsinhaberin Glück zu wünschen. Allen voran Eva Gräfin zu Castell-Rüdenhausen und Volker Schlegelmilch von der Touristinfo in Vertretung des Bürgermeisters, dazu einige Winzer, die sie vertritt. Und alle waren begeistert von der schönen Atmosphäre in dem kleinen Laden, in dem vormals Mrass Telekommunikation residierte. Die Räume sind frisch renoviert und mit viel Liebe zum Detail ausgestattet, das Thema Wein zieht sich natürlich hindurch, bis in die mit alten Rebstöcken hergestellten Lampen.

Jasmin von Dungern dankte sichtlich gerührt ihrer Familie und ihren Unterstützern, zuerst der Stadt Marktbreit mit Bürgermeister Kopp, Jana Bernard vom Ordnungsamt, Familie Hegwein, der Touristinfo und dem Kulturverein, der die Eröffnung auch mit einem Stand für Spenden in die Ukraine begleitete. Zum Abschluss wünschte sie allen eine gute, genussvolle, schöne Zeit.