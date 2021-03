Die Verbraucher der Marktgemeinde Schwarzach können ab der kommenden Woche wieder vor Ort einkaufen. Am Mittwoch, 24. März öffnet der neue Supermarkt am Großen Parkplatz in Münsterschwarzach. Nach eineinhalb Jahren ohne Lebensmittelmarkt schließt der Neubau in der Nähe der Schwarzach-Halle eine Lücke in der Nahversorgung der Bevölkerung.

"An der Abtei 1" heißt die Adresse des Marktes am Zubringer der Staatsstraße 2271. Diesen Namen hat der Gemeinderat vor Wochenfrist dem neuen Standort gegeben. "Die Neueröffnung des tegut-Marktes schließt eine Lücke in unserer Infrastruktur", erklärt Schwarzachs Bürgermeister Volker Schmitt. Die Lücke entstand durch die Schließung des Schneider-Lebensmittelmarkts und des Edeka-Markts Kieser. Dinge des täglichen Bedarfs waren sodann in Schwarzach nicht mehr zu kaufen. "Natürlich bin ich sehr froh und glücklich darüber", sagt Schmitt. Der neue Markt sei ein entscheidender Faktor für die Gemeinde, seine Lage zentral und für jedermann erreichbar. Schmitt erwartet durch die Ansiedlung des Lebensmittelmarkts eine Steigerung der Attraktivität Schwarzachs. "Es ist ein weiterer Meilenstein für unsere Entwicklung."

Gut zu Fuß erreichbar

Der Bürgermeister blickt zurück: Erste Gespräche für die künftige Nahversorgung führte er Anfang 2017. Viele Fragen mussten geklärt und mit den Grundstückseignern gesprochen werden. Die Gemeinde nahm die Regierung von Unterfranken und das Landratsamt Kitzingen mit ins Boot. Mögliche Hochwasser des Mains und der nahen Bäche mussten mit einkalkuliert werden. Nachdem zwei Standortoptionen vorlagen, entschied sich der Marktgemeinderat für die Fläche an der Schwarzach-Halle. Einen möglichen Standort am Kreisverkehr der B22 bei Hörblach sah das Gremium als weniger vorteilhaft an. Für die Fläche in Münsterschwarzach sprach die gute fußläufige Erreichbarkeit. Ursprünglich war das Gelände als Erweiterungsfläche für Sportanlagen gedacht. Aufgrund der besonderen Lage und der Wichtigkeit des Versorgungsauftrages habe man sich im Gemeinderat mit großer Mehrheit für den Supermarkt entschieden und die eventuelle Erweiterung der Sportanlagen hinten angestellt, sagt der Bürgermeister.

Weil Parkraum in Klosternähe knapp ist, wie die Vergangenheit schon häufig zeigte, wären die 80 Stellplätze des Supermarktes eine gute Ergänzung des Parkangebots außerhalb der Öffnungszeiten. Doch wie es momentan aussieht, wird die Fläche lediglich bei Konzerten in der Abtei zur Verfügung stehen. "Für das Parken ist unser öffentlicher Parkplatz oberhalb vorgesehen", sagt Schmitt.

Regionale Lieferanten

Tegut hatte schon mal einen Markt in Schwarzach. Von Oktober 1998 bis März 2000 gab es bereits einen Markt im Gewerbegebiet Richtung Haidt. "Meines Wissens war die schlechte Erreichbarkeit der ausschlaggebende Punkt für dessen Schließung", blickt der Ortschef zurück. Ob der Gemeindesäckel jetzt mit Steuereinnahmen rechnen kann, steht noch nicht fest. Das ist für Schmitt aber auch zweitrangig: "Wichtiger ist mir die Versorgung unserer Bürgerinnen und Bürger."

Auf 1100 Quadratmetern erwartet die Kunden ein breites Sortiment mit Backstation, Kaffeepoint und Sitzmöglichkeit. 20 Mitarbeiter aus der Region haben hier einen neuen Arbeitsplatz gefunden. Eine externe Bäckerei und eine in Eigenregie betriebene Fleischtheke runden das Angebot ab. Johanna Ammermann von der tegut-Pressestelle weist auf die umweltfreundliche und ressourcenschonenden Haustechnik, besonders aber auf die regionalen Lieferanten hin. Der neue Schwarzacher Markt ist einer von 280 Tegut-Märkten in sechs Bundesländern. Ab 24. März ist von Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr geöffnet.