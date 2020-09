Am Sonntag, 27. September, findet in Prichsenstadt vor dem Anwesen Schulinstraße 7 erstmals die Verlegung eines Stolpersteines für ein nichtjüdisches Opfer des Nationalsozialismus in der Stadt statt. Anna Dorothea Maurer wurde im Herbst 1940 wegen einer geistigen Behinderung im Rahmen des Programms "Vernichtung lebensunwerten Lebens" ermordet, teilt der Sprecher des Arbeitskreises Stolpersteine im Verein Alt Prichsenstadt Wolf-Dieter Gutsch mit.

Vor der Verlegung findet um 15 Uhr in der Stadtkirche St. Sixtus eine Gedenkveranstaltung statt, bei der Dr. Thomas Schmelter, der lange Jahre am Bezirkskrankenhaus Werneck tätig war und die Geschichte der Psychiatrie in Werneck während des "Dritten Reiches" aufgearbeitet hat, einen Überblick über den nationalsozialistischen Umgang mit geistig und körperlich behinderten Menschen geben wird.

Zu der Veranstaltung ist eine Anmeldung unter Tel.: (09383) 7312 oder per E-Mail an: wolf-dieter-gutsch@t-online.de erforderlich.