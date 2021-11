Das Nordheimer Kreuz, bislang eine Sehenswürdigkeit in der Weinbergs-Lage "Nordheimer Kreuzberg" wurde durch den Nordheimer Bauhof restauriert und hat seit kurzem einen neuen Standort gefunden. Wie Bürgermeisterin Sibylle Säger mitteilte, musste das weithin sichtbare Kreuz im Zuge des Flurbereinigungsverfahrens, TG (Teilnehmergemeinschaft) 5, versetzt und an einem anderen Standort wieder aufgestellt werden.

Lobend erwähnt Säger die Bemühungen von Altbürgermeister Roman Christ und seinen Ratskollegen, die seinerzeit die Idee, nämlich ein Kreuz über den neu geplanten Friedhof am Ortseingang von Volkach kommend zu installieren, am Karfreitag 1990 in die Tat umsetzten. Dabei gab es laut der Nordheimer Gemeindechefin eine Besonderheit, denn das Kreuz wurde damals von 16 Vorstands-Mitgliedern der TG 2 und TG 3 vom Nordheimer Kirchplatz aus zum ursprünglichen Standort über dem neuen Friedhof getragen.

Grünecke wird noch mit Pflanzen und Bänken ausgestattet

"Eine beachtliche Leistung", so Säger im Hinblick auf das Gewicht des Kreuzes. Man habe kürzlich die Versetzung mit Schlepper und Frontlader vorgenommen. Vorausgegangen war die Restaurierung des Kreuzes, das dabei witterungsbeständig gemacht wurde.

Damals sollte das Nordheimer Wahrzeichen eine Einheit mit dem neuen Friedhof bilden, nun steht es am Kreuzberg-Aufstiegsweg, wo die Grünecke noch mit Pflanzen und einer Sitzgarnitur ausgestattet wird.

Bei der kirchlichen Segnung vor Kurzem waren die geistlichen Vertreter Pater Philippus und Pfarrerin Mareike Rathje sowie die Nordheimer Weinprinzessin Chiara Krüger und die Nordheimer Bürgermeisterin Sibylle Säger dabei. Ihr aller Wunsch: "Möge das Kreuz auf Nordheim seine schützenden Hände halten und größeres Unheil von uns fern halten."