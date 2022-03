An der Straßenkreuzung beim Friedhofseingang wird ein neuer Verkehrsspiegel installiert, kündigte Bürgermeister Peter Sterk in der Ratssitzung am Dienstagabend im Kulturhaus an. Notwendig ist der Spiegel vor allem für die Verkehrsteilnehmer, die aus östlicher Richtung kommend den Kranzerweg befahren und die Schwarzacher Straße überqueren wollen, um in die Rossgasse zu kommen. Da die Straße entlang des Friedhofs eine Biegung macht und die Fahrzeuge aus nördlicher Richtung meist recht flott unterwegs sind, ist die Straßenquerung nicht risikolos, weshalb ein Spiegel die Sicht in Richtung Bahnhofstraße erleichtert.

Der Bürgermeister berichtete zur vorgesehenen Installation, dass der bisherige Spiegel seinen Stand an der Mauer verlor, als diese vom Efeu befreit wurde, der die Spiegelstange hielt. Da Halterung und Spiegel schon bestellt sind, wird voraussichtlich Mitte März der neue Verkehrsspiegel seinen Platz an der bisherigen Stelle finden, kündigte der Bürgermeister an.

Schuppen genehmigt

Eine längere Diskussion gab es zum Bauantrag für einen Schuppen am Westrand des Baugebiets "Am Viehtrieb", der in der Baumfallgrenze des angrenzenden "Kitzinger Tännig" liegen wird. Beim Für und Wider zu diesem Vorhaben kam auch zur Sprache, dass der Schuppen eventuell auch für Wohnzwecke genutzt werden könnte. Im Beschlussvorschlag des Bürgermeisters erfolgte der ausdrückliche Hinweis darauf, dass eine Genehmigung des Vorhabens keine Rechtsansprüche für den Fall beinhaltet, dass ein Baum Schaden anrichten sollte. Der Bauantrag wird zudem an das Landratsamt weiter geleitet, er wurde vom Ratsgremium bei zwei Gegenstimmen befürwortet.

Einstimmig votierte die Runde für ein Gartenhaus mit Pultdach und einer Größe von drei auf drei Metern zur Lagerung von Brennholz, "der Antragsteller würde sich freuen, wenn ihm ein Holzlagerplatz angeboten würde", sagte der Bürgermeister dazu.

Zu seinem Aufruf in der Februarsitzung, Gewächse zurückzuschneiden, die Nachbargrundstücke, öffentlichen Grund und Boden oder Schilder beeinträchtigen, äußerte er, dass es auch jetzt noch möglich sei, Äste abzuschneiden, "leider gibt es auch Leute, die drei Seiten beschneiden, die vierte aber nicht". Der Bürgermeister verwies zudem auf die Regelung, dass die Gemeinde tätig werden könne, wenn Äste auf öffentlichen Grund hinauswachsen.

Noch Brennholz da

Beim Thema "Holzschnitt" gab er bekannt, dass noch Restposten von Brennholz erworben werden können, die Daten dazu sind im Amtskasten ausgehängt. Pappeln entlang der für den Abwasserkanal zur Kitzinger Kläranlage vorgesehenen Trasse wurden von der beauftragten Firma aus Langenfeld entfernt, lautete die weitere Mitteilung.

Das Ratskollegium beschloss in der letzten Sitzung, die kleine Halle im Bauhof zu erweitern, "die Bodenplatte dafür wurde schon geschaffen". Der Bürgermeister informierte auch darüber, dass ein Teil des Bauhofgeländes neu geschottert wurde, im Kranzerweg ein Wasseranschluss saniert, hochwertige gebrauchte EDV-Geräte für das Haus für Kinder angeschafft wurden und im Bereich der VG zwei Kurzzeitparkplätze in der Zeit von acht bis 16 Uhr für die Bürger der Nachbargemeinden angelegt werden.

Angeregt wurde eine dauerhafte Sitzgelegenheit am Schlosssee, da das Sitzen auf der Mauer im Winter "für manche doch zu kalt ist", wie die stellvertretende Bürgermeisterin Heike Sterk argumentierte. Angekündigt wurde für den 16. März ein Online-Vortrag der Dorfschätze-Tiermanagerin. Keine Einwände gab es zur zweiten Änderung des Flächennutzungsplans des Marktes Kleinlangheim im Zuge einer geplanten Photovoltaikanlage im Flurbereich "Rumpelswasen" entlang der Autobahn.