Stadtschwarzach vor 1 Stunde

Neuer Rat im Pastoralen Raum St. Benedikt

In 18 Kirchorten des Pastoralen Raums St. Benedikt wurden neue Gemeindeteams gewählt. Aus jedem dieser Gemeindeteams wurde ein Mitglied in den neuen "Rat im Pastoralen Raum" delegiert. Dieser hat sich jetzt konstituiert. Von dort aus wird die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden und mit dem hauptamtlichen Personal organisiert. Der neue Vorstand besteht aus Regina Sterk (Großlangheim) und Ulrich Binzenhöfer (Astheim). Zur Vertretung der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen in der Koordinationsgruppe des Pastoralen Raums wurde Iris Dotterweich aus Schwarzenau gewählt. Die Vertretung im neuen Dekanatsforum übernimmt Christine Gumann aus Wiesentheid, Vertreterin im Diözesanrat ist Regina Sterk (Großlangheim). Teampfarrer und Koordinator Dr. Matthias Eller wünschte im Namen des ebenfalls anwesenden Pastoral-Teams den neu Gewählten viel Erfolg und Gottes Segen für ihre vierjährige Amtszeit.