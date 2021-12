Zum 1. Januar wechselt der Personaldienstleister des Testzentrums in Mainbernheim (ÖGD). So heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt. Neuer Personaldienstleister wird dann das Unternehmen Contime GmbH sein. Das BRK wird ein letztes Mal am 31. Dezember Testungen in Mainbernheim durchführen. An diesem Tag ist das Testzentrum von 7.30 bis 11.45 Uhr geöffnet und es werden ausschließlich Testungen angeboten, die vom Gesundheitsamt eingebucht werden, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Am 1. Januar ist das Testzentrum geschlossen. Vom 2. bis zum 5. Januar hat das Testzentrum regulär geöffnet. Am Dreikönigstag, 6. Januar, hat das Testzentrum von 7.30 bis 11.45 Uhr geöffnet. An diesem Tag werden ausschließlich Testungen angeboten, die vom Gesundheitsamt eingebucht werden.

Tests sind ausschließlich nach Terminvereinbarung möglich, heißt es in der Pressemitteilung weiter. PCR-Tests sind nur telefonisch über das Landratsamt unter Tel.: (09321) 928-3551 buchbar, Schnelltesttermine ab dem 2. Januar sind telefonisch unter Tel.: (09321) 928-3551 und online über folgenden neuen Link buchbar: https://covid.deineanmeldung.de/?ressource=39BA7813-9859-44BF-9C89-C49B71740A86 . Weitere Informationen zum Testzentrum des ÖGD und zu weiteren Teststellen im Landkreis finden sich unter https://www.kitzingen.de/buergerservice/aktuelles/uebersicht-corona-tests/ .