Die Stahl Großküchen Manufaktur ist neuer Partner des Umweltpakts Bayern. Landrätin Tamara Bischof überreichte die Urkunde zum Umweltpakt Bayern im Auftrag des Bayerischen Umweltministers Thorsten Glauber, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes Kitzingen. Der Umweltpakt Bayern, den es seit 1995 gibt, ist eine Vereinbarung zwischen der Bayerischen Staatsregierung und der bayerischen Wirtschaft.

Um Partner zu werden, müssen verschiedene Maßnahmen im Bereich Umweltschutz umgesetzt werden. In der Manufaktur wurde zum Beispiel die Beleuchtung in der Fertigung und im Büro auf LED umgestellt, die Fahrzeugflotte besteht aus E-Wagen, durch den Tausch eines Kompressors konnte 50 Prozent Energie im Vergleich zum alten Modell eingespart werden und eine Luft-Wärme-Pumpe für das Bürogebäude senkte den Energieverbrauch um 18 Prozent. Ein Hallenneubau, in dem alle Fertigungsschritte zusammengefasst werden, ist aktuell in der Planung. Durch diese Bündelung können dann noch weitere Energiesparmaßnahmen erreicht werden, angedacht ist zum Beispiel auch eine PV-Anlage auf dem Dach, heißt es weiter.