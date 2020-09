An der Spitze des Rüdenhäuser Tischtennissports gab es einen Wechsel: Albrecht Strenzel wurde einstimmig zum neuen Abteilungsleiter gewählt. Erwin Reschke, der nach zehnjähriger Amtszeit nicht mehr kandidierte, bleibt der Abteilung weiterhin erhalten und fungiert künftig als Stellvertreter. Das teilt der TSV Rüdenhausen in einem Presseschreiben mit.

In seinem Rückblick stellte Reschke erfreut fest, dass die 1. Herrenmannschaft sich den Klassenverbleib in der Bezirksliga Unterfranken Süd mit einem 8. Tabellenplatz für eine weitere Saison gesichert habe. Erfolgreichster Spieler war Thomas Riehle. Die 2. Mannschaft belegte in ihrer Spielklasse den 6. Tabellenplatz und auf einen respektablen 7. Tabellenplatz kam die Jugendmannschaft unter der Leitung von Wolfgang Paul, die sich in der Bezirksliga großartig geschlagen habe. Erfolgreichster Spieler war hier Julian Kirchner.

Dritte Mannschaft musste abgemeldet werden

Einen Wermutstropfen gab es aber auch zu vermelden: die 3. Mannschaft musste wegen Spielermangels abgemeldet werden. In seinem Ausblick auf die kommende Saison gab Reschke bekannt, dass wegen des Coronavirus keine Doppelspiele mehr ausgetragen werden und der Wettkampf statt der beiden Eingangsdoppel nunmehr direkt mit den Einzelspielen beginne.

Auch Ehrungen standen auf der Tagesordung. Seit 40 Jahren gehören Elisabeth Feuerbach und Sibylle Karl der Tischtennisabteilung an. Norbert Dürr und Thomas Kohlhepp sind seit 25 Jahren dabei. Ein Geschenk gab es auch für den scheidenden Abteilungsleiter Erwin Reschke, das ihm sein Nachfolger überreichte. Schriftführerin Inge Held überraschte die Versammlung außerdem mit einem Gedicht über die Ausübung eines Ehrenamtes, wie es in der Mitteilung des Vereins weiter heißt.

Bereicherung für das sportliche Vereinsleben

Einen ausgeglichenen Finanzbericht präsentierte Kassier Michael Dürr. Bürgermeister Gerhard Ackermann würdigte die Leistungen der Tischtennismannschaften und bezeichnete die gesamte Abteilung als eine echte Bereicherung für das sportliche Vereinsleben im Heimatort.

Die Neuwahlen brachten folgende Ergebnisse: Abteilungsleiter: Albrecht Strenzel; Stellvertreter: Erwin Reschke, Kassier: Michael Dürr; Schriftführer: Inge Held; Kassenprüfer: Stefan Assel. Als Internetbeauftragter für die Mannschaftsmeldungen fungiert weiterhin Josef Heining.