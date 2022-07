Seit rund 20 Jahren profitiert das Kitzinger Land von der europäischen Leader-Förderung, die unterfrankenweit über das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Bad Neustadt a.d. Saale betreut und abgewickelt wird. Die Unterstützung der Regionen hat Ende März vor kurzem Daniel Pascal Klaehre übernommen und tritt damit in die Fußstapfen des ehemaligen Leader-Koordinators Wolfgang Fuchs. Diese und folgende Informationen sind einer Pressemitteilung des Landratsamts Kitzingen entnommen.

Während seines Antrittsgesprächs bei Landrätin Tamara Bischof stellte Klaehre sich und seine bisherigen Stationen innerhalb und außerhalb der bayerischen Landwirtschaftsverwaltung vor. Derzeit steht für das Kitzinger Land der Abschluss der aktuellen Förderphase (2014 bis 2022), vor allem aber die Neubewerbung für die kommenden Förderjahre 2023 bis 2027 im Fokus. Dabei erfolgt eine enge Abstimmung mit dem Leader-Koordinator.

Bei dem Termin waren auch Herbert Siedler und Michael Grimm vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Würzburg-Kitzingen in Vertretung für Behördenleiter Harald Blankart dabei, aus den Bereichen Landwirtschaft bzw. Forst. Sowohl im Forst als auch in der Landwirtschaft sind derzeit die Themen Wassermanagement und Trockenheit besonders wichtig und damit einhergehend auch Fragen des Waldumbaus, der Bewässerung und der künftigen Energieerzeugung. Auch im Zuge der Neubewerbung bei Leader waren dies Themen, die von den Teilnehmern der Regionalkonferenz kürzlich intensiv diskutiert wurden und die in den nächsten Jahren die regionale Entwicklung prägen werden.