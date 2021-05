Geiselwind vor 1 Stunde

Neuer Kindergarten für 2,8 Millionen Euro

Die Gemeinde Geiselwind hat nun den Neubau des Kindergartens mit Kinderkrippe auch offiziell an ein Planungsbüro in Auftrag gegeben. In der Sitzung des Gemeinderats informierte Bürgermeister Ernst Nickel das Gremium, dass das Ingenieurbüro Brändlein in Wiesentheid den Zuschlag erhalten hat.