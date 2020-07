Neuer Chefarzt an der Klinik Kitzinger Land

Ein "hörendes Herz für Patienten, deren Angehörige und für Mitarbeiter", das ist der Wunsch des scheidenden Chefarztes für Innere Medizin für den Schwerpunkt Gastroenterlogie der Klinik Kitzinger Land, Dr. Ulrich Dreher, an seinen Nachfolger Dr. Lars Langeloh. Ausgesprochen hat Dreher diesen Wunsch bei seiner Verabschiedung und gleichzeitig Begrüßung des "Neuen" am Dienstagabend im Sitzungssaal des Landratsamtes.

Warum im Landratsamt und nicht an der Klinik selber? Die Frage beantwortete Vorstand Thilo Penzhorn in seiner Begrüßung gleich selber: Dort hätten die derzeit geforderten hohen Hygieneanforderungen für die Besucher nicht eingehalten werden können. Geladen waren diesmal nicht die Kreispolitiker, sondern die hier niedergelassenen Ärzte, denen die Möglichkeit zum Kennenlernen des neuen Chefarztes gegeben werden sollte.

Eine eigene Persönlichkeit mit eigener Meinung

Vor der Begrüßung stand der Abschied. "Eine Ära geht zu Ende", sagte Landrätin Tamara Bischof über Ulrich Dreher, der nach ihren Worten, die Klink geprägt hat. Nicht nur durch laufend steigende Patientenzahlen im Hause, durch die hohe Priorität, die Patienten bei ihm hatten, sein Einsatz für die Wertschätzung der Pflege und sein medizinisches Fachwissen. Dabei hatte sich Dreher durchaus als kritischer Geist gezeigt, eine "eigene Persönlichkeit mit eigener Meinung", der deutliche Worte sagen konnte, "nicht immer alles so hingenommen hatte, was der Vorstand wollte", aber auch Respekt und Wertschätzung denen gegenüber bewies, die eine andere Meinung hatten. Am 30. Juni hat Dreher das Haus verlassen, der 65-jährige arbeitet derzeit in Teilzeit an einer Rothenburger Klinik.

Am 1. Juli hat Lars Langeloh seinen Dienst an der Klinik angetreten, "ich wurde von allen sehr herzlich aufgenommen", sagte er, "ich habe ein tolles und motiviertes Team von Dr. Dreher übernommen." Einziges Problem: Der Mundschutz in Coronazeiten, was zu Schwierigkeiten führte, die Leute später wieder zu erkennen. Langeloh ist 46 Jahre alt, stammt aus Neustadt an der Weinstraße, hat in Heidelberg studiert und promoviert, ist seit über elf Jahren Facharzt für Innere Medizin mit Schwerpunktbezeichnung Gastroenterologie und war vor seinem Wechsel leitender Oberarzt in Kösching.

Bei seiner Vorstellung nach einer bundesweiten Ausschreibung konnte er die Klinikleitung und den Verwaltungsrat in einem qualifizierten Bewerberfeld überzeugen. "Wir sind überzeugt, den richtigen gewählt zu haben", sagte Vorstand Penzhorn.