Der dritte offene Bücherschrank in Kitzingen steht. Bei folgendem Text handelt es sich um eine Pressemitteilung der Stadt Kitzingen:

Am Gartenschaugelände, in direkter Nähe des Stadtbalkons, haben Mitarbeitende des Bauhofes den selbst gebauten Schrank aufgebaut. Bürgermeisterin Astrid Glos zeigte sich von der Lage begeistert: "Hier können sich Menschen begegnen, über ihre Lieblingsautoren austauschen und die Bücher gleich am Mainufer lesen." Die ersten Bücher hat Glos aus ihrem eigenen Fundus beigesteuert, weitere Exemplare steuert die Stadtbücherei bei.

Wer sich ein Buch entnimmt, wird gebeten, ein eigenes Exemplar in die Regale zu stellen. "Das klappt bei unseren beiden ersten öffentlichen Bücherschränken prima", versichert Glos. Am Marktplatz und im Ortsteil Sickershausen wird das Angebot rege angenommen. Ein vierter Standort ist bereits ausgemacht. In der Nähe der Stadtbücherei, im kleinen Garten an der Bushaltestelle, soll der nächste Bücherschrank im Rahmen der Sprachwochen 2023 aufgestellt werden.