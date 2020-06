Wiesentheid vor 53 Minuten

Neuer Billardtisch im HÄNG UP: Turnier zur Einweihung

Die Jugendlichen des Wiesentheider Jugendtreffs HÄNG UP in der Kolpingstraße sind begeistert. Der neue Billardtisch ist ihr absolutes Highlight, das in jeder freien Minute genutzt wird, heißt es in einer Pressemitteilung.