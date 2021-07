Marktsteft vor 1 Stunde

Neuer Biergarten am Mainradweg: Burger aus dem Bus in Marktsteft

Den Foodtruck "Heißer Franke" gibt's jetzt auch in Marktsteft. Damit bekommt die Bierstadt einen neuen Biergarten – und Toiletten am Mainradweg. Gut für die Badebucht am Main.