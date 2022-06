Rödelsee vor 1 Stunde

Neuer Bauhof-Chef in Rödelsee setzt auf Teamarbeit

André Stadtel ist der neue Bauhofleiter der Gemeinde Rödelsee. In der Sitzung des Gemeinderats am Dienstag stellte sich der 37-Jährige vor. Der gelernte Gas- und Wasserinstallateur hat ein großes Ziel als Chef des Bauhofs: "Mehr Struktur in den Bauhof bringen."