Dettelbach 12.07.2021

Neuer Allrounder für den Bauhof der Stadt

Klein, aber oho: Der neue Elf-Tonnen-Mobilbagger, der zu Monatsanfang an den städtischen Bauhof geliefert wurde, hat inklusive Zubehör rund 190 000 Euro gekostet. Nötig war die Neuanschaffung – laut Pressemitteilung der Stadt – wegen den anstehenden unrentablen Reparaturen für den 16-jährigen Vorgänger. Die Ansprüche an den Neuzugang seien hoch: Denn der Bagger sei mit einer durchschnittlichen täglichen Einsatzzeit von drei bis fünf Stunden die am häufigste genutzte Maschine im Bauhof. Der Neue sei ein regelrechter Allrounder und verfüge um 365 Grad frei schwenkbare Anbauwerkzeuge und über zusätzliche Abstützpratzen, die die Stabilität erhöhen und den Einsatz auch im unwegsamen Gelände möglich machen.