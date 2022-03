Der Umbau und die Sanierung des Anwesens Marktplatz 1 zum Haus der Dorfkultur in Markt Einersheim schreitet voran. Nach Abschluss der Arbeiten wollen aber auch Fledermäuse wieder ein Plätzchen haben.

Von einem "guten Ergebnis" sprach Bürgermeister Herbert Volkamer bei drei Ausschreibungen für das Gebäude. Die Außenputzarbeiten können für rund 23 700 Euro vergeben werden, die Schätzung hatte bei 27 400 Euro gelegen. Die Innenputzarbeiten sollen rund 48 000 Euro kosten. Hier hatte man mit 53 300 Euro kalkuliert. Die Estricharbeiten wurden für 3600 Euro vergeben, die Schätzkosten hatten hier bei knapp 3100 Euro gelegen.

Der Bürgermeister informierte den Marktgemeinderat auch über eine Begehung des Gebäudes mit einem Fledermausexperten. Denn es waren Hinterlassenschaften dieser Flattertiere gefunden worden. Während die Fledermausweibchen mit dem Nachwuchs ihre Kinderstube in der Kirche haben, benötigen die Männchen, die in dieser Zeit Einzelgänger sind, auch einen Unterschlupf. Da sich am Gebäude am Marktplatz 1 sinnvoll nur ein Fledermauskasten anbringen lässt, werden drei weitere am Giebel des Markt Einersheimer Bauhofs angebracht.

Wer nicht möchte, dass der Bürgermeister gratuliert, kann widersprechen

Um Kinderstuben geht es auch bei einem anderen Thema. Die Gemeinde, sprich der Bürgermeister, gratuliert nicht nur zu besonderen Geburtstagen oder Ehejubiläen, sondern auch bei Geburten. Hier kommt jetzt der Datenschutz ins Spiel und es galt, einen Beschluss zu fassen. Wer nicht möchte, dass zum Nachwuchs gratuliert wird, der muss wissen, dass er dem widersprechen kann. Darauf muss die Gemeinde einmal im Jahr hinweisen.

Da bei der Erweiterung der Kindertagesstätte "Zum guten Hirten" eine Elektroheizung mit Wärmepumpe vorgesehen ist, macht auch eine Photovoltaikanlage Sinn. Gebäude und Grundstück des Kindergartens gehören der Binnwerkschen Stiftung, Träger ist die evangelische Kirchengemeinde. Das Ratsgremium stimmte zu, dass der Bürgermeister hier in Sachen Photovoltaikanlage für die Stiftung tätig sein kann. Rund 20 000 Euro wird die Anlage kosten.

Zustimmung gab es nach Gesprächen zwischen Bauwerber und Landratsamt zu einer Wohnanlage, bei der zwölf Wohneinheiten entstehen. Die Zufahrt erfolgt über den Bläserweg, nicht über die Possenheimer Straße. Auf dem gleichen Grundstück ist aus einem Neben- ein Wohngebäude geworden. Der Rat stimmte der jetzt beantragten Nutzungsänderung zu.

Im Langen Brunnenweg kann jetzt eine Familie bauen. Die Straßenlampe ist versetzt. Kanal- und Wasseranschlüsse sind für gut 7900 Euro gemacht worden.

Lob für ehrenamtliche Badeaufsicht im Terrassenbad

Markt Einersheimer Belange sind bei zwei Vorhaben der Stadt Iphofen nicht berührt. Deshalb hatte der Marktgemeinderat keine Einwände zum Bebauungsplan Gewerbegebiet "Alte Reichsstraße Teil 2" und zum Sondergebiet "Maschinenhallen Steinbühl".

Bürgermeister Volkamer informierte außerdem über die Lenkungsgruppensitzung der Allianz "Südost 7/22" und über das Regionalbudget. Über letzteres versucht die Gemeinde, neue Tische und Stühle für die Mehrzweckhalle gefördert zu bekommen.

Beim Thema Terrassenbad gab es großes Lob für die 14 Damen und Herren, die wieder als ehrenamtliche Badeaufsicht zur Verfügung. Zustimmung gab es zu einer Gesundheits-Kooperation mit dem Unternehmen "qualitrain", das sich um die Fitness von Firmenmitarbeiterinnen und -mitarbeitern kümmert.