Neue Vorstandsmitglieder in der Musikschule

Die Mitgliederversammlung der Musikschule Dettelbach/Schwarzach am Main, die ursprünglich für den 28. Mai angesetzt war, musste aufgrund der Corona-Beschränkungen in diesem Jahr verschoben werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Nun, am 14. Juli, war das Nachholen dieser Versammlung endlich möglich und auch dringend notwendig, da die Vorstandswahlen anstanden und der Verein der Musikschule einen neuen Kassier suchte. Sonja Zühlke, die dieses Ehrenamt vor acht Jahren übernommen hatte, stand aus privaten Gründen nicht mehr zur Verfügung.