Mein Name ist Anna Kirschner , ich bin 31 Jahre alt und seit April eine von fünf neuen Volontärinnen und Volontären. Mit Kitzingen hatte ich zuvor keine Berührungspunkte, aber schon der erste Weg zur Redaktion über die Alte Mainbrücke und den Marktplatz hat mich überzeugt: Hier ist es schön.

Aufgewachsen bin ich in einer ähnlich großen beziehungsweise kleinen Stadt in Hessen. Nach einem kurzen Zwischenspiel in Dänemark habe ich in Frankfurt Soziologie studiert – dem Main halte ich also die Treue. Neben dem Studium hatte ich viele Nebenjobs: vom Kellnern über die sozialpädagogische Lernhilfe hin zur wissenschaftlichen Hilfskraft. Am besten gefallen hat mir jedoch die Mitarbeit in Zeitungsredaktionen. Als freie Mitarbeiterin der Offenbach-Post habe ich aus dem Lokalen berichtet, und bei der F.A.Z. im Onlinebereich ausgeholfen.

Jetzt freue ich mich auf neue Herausforderungen in Kitzingen und Umgebung. Bis Ende des Jahres habe ich Zeit, die Gegend kennenzulernen und hoffentlich viele spannende Geschichten aufzuschreiben.