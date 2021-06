Leuchtende Outfits, akrobatische Bewegungen und jede Menge Spaß – das versprechen die Auftritte der s.Oliver Würzburg Dancers. Sie unterstützen nicht nur bei den Bundesliga-Heimspielen das Basketball-Team von s.Oliver Würzburg, sondern treten auch bei verschiedenen Events auf und repräsentieren die Organisation.

Jetzt suchen die Mädels wieder Verstärkung für ihr Team. Wer weiblich, frühestens im Jahr 2003 geboren und Spaß hat, in der Würzburger Turnhölle einzuheizen, der sollte sich für die Tryouts am Samstag, 26. Juni, ab 10 Uhr im Trainingszentrum der Baskets in der Frankfurter Straße anmelden. Das geht bis 25. Juni per Mail oder via Instagram.

Mehr Info und Anmeldung per Mail an dancers@soliver-wuerzburg.de oder via Instagram unter soliver_wuerzburg_dancers