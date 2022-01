Der Gemeinderat Biebelried beschäftigte sich in seiner ersten Sitzung des Jahres mit dem Baugebiet "Mainstockheimer Weg III", in dem die Erschließungsarbeiten bald weitergehen. Auf der Tagesordnung stand die Vergabe des Namens der Ringstraße für das neue Baugebiet. Die Straße wird, passend zu den Baumnamen des unteren Teils des bestehenden Baugebiets, Ahornring heißen. Gemeinderätin Gloria Kleinschrodt hätte sich auch einen Blumennamen wie Veilchenring vorstellen können. Was zu der scherzhaften Frage aus den Reihen des Gemeinderats animierte, ob man sich beim Befahren der neuen Straße ein blaues Auge hole. Ahornring war dann einstimmig.

Ebenso einstimmig folgte der Gemeinderat der Beschlussempfehlung, über das Programm des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (Eler) eine Förderung zur Ortsverschönerung zu beantragen. Konkret ging es um den Abriss des von der Gemeinde erworbenen Gebäudes auf dem Grundstück Kellerbergstraße 2 an der Kreuzung Theilheimer Straße/Hauptstraße. Hier soll eine gestaltete Grünfläche mit Sitzgelegenheiten entstehen. Über die Dorferneuerung wäre das Projekt laut Bürgermeister Roland Hoh nicht förderfähig.

Hoh informierte, dass die Wasserverluste im vergangenen Jahr auf 22,49 Prozent angestiegen seien. "Wir sind am Suchen", versicherte Hoh dem Gemeinderat. Aus dessen Reihen wurden auch etliche Punkte angesprochen. Dabei ging es um Absackungen im Bereich des Jakobsbaches, um einen möglicherweise verschwundenen Grenzstein und um die Wiederherstellung eines Weges beim neuen Biebelrieder Baugebiet, um ein Taubenproblem in Kaltensondheim, um Sitzbänke, um die Herrichtung von Banketten bei landwirtschaftlichen Wegen und um das geplante Baugebiet in Westheim.