Christina Rathmann (28) beginnt zum 1. Februar als Sozialpädagogin im Team des Pastoralen Raums Kitzingen. Rathmann wurde 1993 in Würzburg geboren und wuchs in Volkach auf, wie es im Presseschreiben heißt.

Nach dem Abitur am Egbert-Gymnasium in Münsterschwarzach studierte sie von 2013 bis 2018 Soziale Arbeit an der Katholischen Stiftungshochschule München, Campus Benediktbeuern, und schloss mit dem Bachelor ab. Im Anschluss arbeitete sie als Sozialpädagogin bei den Offenen Hilfen Neuburg-Schrobenhausen.

Seit 2021 ist sie als Sozialpädagogin bei der Psychologischen Institutsambulanz in Schweinfurt tätig. Rathmann ist verheiratet.