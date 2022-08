Der beste Mitarbeiter zeigte sich bei der offiziellen Inbetriebnahme der beiden neuen Solarparks "Rossgraben" und "Fuchsloch" auf Martinsheimer Gemarkung in voller Kraft: die Sonne. Sie strahlte mit den Gesichtern der Gäste um die Wette. Rund 23 Millionen Euro wurden investiert.

Es sei das bislang größte Solarprojekt der N-Ergie, sagte Rainer Kleedörfer (Leiter Unternehmensentwicklung und Prokurist). Für 22 der rund 29 Megawatt peak (MWp) nimmt N-Ergie keine Förderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in Anspruch, der Strom wird laut Norman Villnow (Geschäftsführer N-Ergie Regenerativ) direkt vermarktet.

Klimaneutraler Strom aus Martinsheim

Dieser dürfe als "klimaneutraler Grünstrom" zum Beispiel den Kommunen in der Region angeboten werden. In Zukunft bedürfe es weiterer solcher Projekte. Die N-Ergie hat nach der Anlage bei Wässerndorf (9,2 MWp) nun das zweite eigene Solar-Projekt am Netz, bei dem ein Großteil des erzeugten Solarstroms nicht gesetzlich vergütet wird.

Kleedörfer bezeichnete das Projekt zudem als ein weiteres "in kommunaler Gemeinsamkeit". "Wir stehen zur Energiewende", betonte Kleedörfer. Ein guter Weg sei, die Menschen vor Ort mitzunehmen. Das Projekt bei Martinsheim sei ohne große Reibereien auf den Weg gebracht worden.

Ein Gesamtplan für Photovoltaik und Windkraft im Landkreis Kitzingen

Martinsheims Bürgermeister Rainer Ott informierte, dass man bereits 2009 mit einer PV-Anlage entlang der Bahn gestartet sei und eine Vorreiterrolle habe. Denn die Gemeinde stelle bereits rund fünf Prozent der Ackerfläche für Photovoltaik (PV) bereit. Wie auch sein Marktbreiter Bürgermeister-Kollege Harald Kopp schätzte er, mit N-Ergie einen Ansprechpartner vor Ort zu haben. Landrats-Stellvertreter Robert Finster verwies auf das Klimaschutzkonzept des Landkreises. Gemeinsam wolle man gesteckte Ziele erreichen und in einem vernünftigen Gesamtplan im Landkreis geeignete Flächen für Photovoltaik und Windkraft finden.

Die beiden etwa zwei Kilometer voneinander entfernten Anlagen "Rossgraben" und "Fuchsloch" wurden von der ortsansässigen Firma Energietechnik Link errichtet. Sie erzeugen zusammen 31.030.000 Kilowattstunden pro Jahr, was einem Bedarf von etwa 7700 Haushalten entspricht.

64.000 Solarmodule liefern Strom

Der PV-Park "Fuchsloch" liegt nahe des gleichnamigen Rastplatzes an der A7 und hat eine Leistung von rund 19 MWp. Auf einer Fläche von 20 Hektar stehen 42.000 Solarmodule. Der PV-Park "Rossgraben" mit einer Leistung von rund zehn MWp liegt an der Autobahnausfahrt Marktbreit bei Enheim. Auf einer Fläche von 17 Hektar stehen 22.000 Solarmodule.

Zum Schutz von Bodendenkmälern wurden dort in Absprache mit dem Landesamt für Denkmalpflege acht Hektar Fläche nicht überbaut. Dieser Bereich dient beiden Parks auch als Ausgleichsfläche. Außerdem sei auch bei diesem Projekt Wert auf Ökologie und Artenschutz gelegt worden. Jochen Link (Geschäftsführer Energietechnik Link) nannte unter anderem die Ansaat von Blühwiesen.

Geputzt wird mit dem Traktor

Nach der offiziellen Inbetriebnahme stellte Kornelia Götz von der Unternehmensentwicklung das Projekt Cosima vor. Mit einer Drohne erfolgt hier eine intelligente Inspektion der PV-Anlagen aus der Luft. Diese erkennt mit einer Hochleistungskamera den Zustand der einzelnen Module und deckt Fehler auf.

Die Reinigung der Module erfolgt mindestens einmal im Jahr durch eine an einem Traktor befestige Reinigungsanlage. Da bei Sonneneinstrahlung die Module auch eine gewisse Temperatur haben, wird das Wasser dabei vorgeheizt.