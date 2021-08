Wie auch in den beiden anderen VG-Gemeinden Großlangheim und Wiesenbronn wurde für den Markt Kleinlangheim in der Ratssitzung am Dienstagabend im VfL-Sportheim eine neue Verordnung zur Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter einstimmig erlassen. Bis auf wenige Ausnahmen wurde die VG-Vorlage zu Inhalt und Umfang der genannten Leistungen auf den öffentlichen Straßen Kleinlangheims übernommen.

So wurden zum Beispiel bei dem Paragraphen zur Verunreinigung inklusive derer durch Tiere auch die Plätze aufgenommen. Grundsätzlich ermöglicht die Gesetzesänderung die Übertragung des Winterdienstes auf sonstigen öffentlichen Straßen, Fußgängerzonen und selbständigen Geh- und Radwegen auf die Anlieger.

Unterstützung für Ältere zugesichert

"Da wird einiges von den Bürgerinnen und Bürgern verlangt, denn Kehren und Streuen ist Pflicht und jeder sollte vor seiner Türe Ordnung halten", kommentierte Bürgermeisterin Gerlinde Stier die neue Verordnung. Bei der Diskussion wurde deutlich, dass der notwendige Ordnungs- und Winterdienst oft nicht leicht fällt, da Straßen teilweise zugeparkt sind oder ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger vor allem im Winter Probleme mit der Standfestigkeit oder den Witterungsverhältnissen haben. So heißt es zum Beispiel im Paragraph zehn, dass bei besonderer Glättegefahr zwar das Streuen von Tausalz zulässig ist, aber Sicherungsmaßnahmen bis 20 Uhr so oft zu wiederholen sind, "wie es zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist".

Die Bürgermeisterin bekräftigte, dass die Gemeinde weiterhin ihre Unterstützung nicht versagen wird, wenn ältere Leute nicht mehr in der Lage sind, Reinigungsarbeiten oder Winterdienst durchzuführen. Sie kündigte an, dass die Bestimmungen der neuen Verordnung per Homepage und Hinweisen im Mitteilungsblatt veröffentlicht werden. Hans Braun regte an, immer wieder an die Vernunft der Mitbürgerinnen und Mitbürger zu appellieren, auch wenn manche auf die Straßenverkehrsordnung beim Parken von Autos auf der Straße pochen, wie die Bürgermeisterin moniert hatte.

Für Antennenmast gestimmt

In der Nähe des Häckselplatzes ist ein Antennenmast für eine Funkübertragungsstelle geplant. Mittels Gestattungsvertrag soll die Wegenutzung vor allem für die Verlegung von Leitungen und Kabeln geregelt werden. Die Bürgermeisterin verlas die Paragraphen des Vertrags, zu denen nach Hinweisen aus dem Ratsgremium weitere Punkte ergänzt werden. Norbert Heß schlug vor, erst den Verlauf etwaiger Drainageleitungen und die Sicherung der Grenzsteine abklären zu lassen und Thomas Schellhorn riet zum Zusatz des Rückbaus samt Herstellung des ursprünglichen Zustands nach Beendigung des Vertrags. Das Ratsgremium stimmte geschlossen für den Antennenmast mit der Aufnahme der genannten Zusätze in den Vertrag.

Eine Teilnahme Kleinlangheims an der Veranstaltung "Prichsenstadt Classics", bei der die Oldtimer auch in Kleinlangheim Station machen wollten, ist nach Aussage der Bürgermeisterin nicht möglich, da derzeit zu viele Straßen gesperrt sind: "Das ist zu riskant für Rettungskräfte, falls etwas geschehen sollte, das Sicherheitsrisiko ist zu groß". Zur Sperrung der Ortsdurchfahrt von Westen und Osten her berichtete Hans Braun von Lkws, die trotzdem in die Ortschaft einfahren "und dann hilflos nicht mehr weiter kommen". Die Bürgermeisterin verwies auf die Sperre in Großlangheim und Feuerbach und den damit verbundenen Hinweis, dass die Ortsdurchfahrt nicht möglich sei.

Vorfreude auf N-ERGIE-Kinotour

Die N-ERGIE-Kinotour findet am 1. September auf dem Festplatz statt, für die Bewirtung ist der VfL zuständig, Beginn ist um 18 Uhr, die Einnahmen kommen dem VfL zugute. Die Reservierung über N-ERGIE erfolgt online. "Das ist ein Highlight in diesem Jahr und wir freuen uns, wenn viele kommen", sagte die Bürgermeisterin.

Sie gab bekannt, dass die Gemeinde aufgrund der Gastkinderregelung an den Casteller Kindergarten für ein Krippenkind 60 Euro bezahlte.

Abgestellt war in Kleinlangheim das Trinkwasser am Mittwoch von acht bis zwölf Uhr aufgrund des Anschlusses des Baugebiets Am Graben an das Trinkwassernetz, die Einwohnerschaft war informiert.

Für die Erstellung der Netzanschlüsse für Erdgas im Baugebiet gab LKW Kitzingen für 32 Bauplätze ein Angebot über 32 672 Euro ab, das einstimmig akzeptiert wurde.